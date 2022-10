"Alice nella città": in concorso 16 cortometraggi

All'Auditorium Conciliazione, tra le proposte di Alice nella città, festival parallela alla Festa del cinema di Roma, c'è anche un concorso internazionale di cortometraggi, fitto di proposte interessanti.

Le proiezioni sono fino al 16 Ottobre.

Quest’anno per la prima volta i cortometraggi in concorso sono 16, di cui 9 italiani e 7 stranieri.

Nella sezione Eventi speciali saranno presentati al Festival altri 7 cortometraggi italiani.

Nella sezione Focus animazione, una novità assoluta per il Festival, saranno presentati 7 cortometraggi d’animazione, di cui 6 italiani e 1 straniero.

Nell’intera selezione 19 film sono prime mondiali, 1 è una prima internazionale e 8 sono prime italiane.

Anche quest’anno Rai Cinema Channel sarà partner del festival.

Saranno quattro i premi in palio:

Il primo premio ALICE NELLA CITTÀ al migliore cortometraggio in concorso;

Il premio RAI CINEMA CHANNEL, premio in denaro più acquisizione dei diritti del cortometraggio da parte di Rai Cinema;

Il Premio PREMIERE FILM, contratto di distribuzione offerto da Premiere Film;

Il Premio Del Pubblico, altra novità di questa edizione, votato dai presenti in sala alle proiezioni ufficiali.

Di seguito la lista dei cortometraggi:

IN CONCORSO

1) A.O.C. di Samy Sidali (Francia· 2022 · 18’ – prima italiana)

2) AS DE TRÈFLE di Henri Kebabdjian (Francia · 2021 · 9'34” – prima italiana)

3) BATTIMA di Federico Demattè (Italia · 2022 · 17’ – prima mondiale)

4) BERGIE di Dian Weys (Sudafrica · 2022 · 7’ – prima internazionale)

5) CALCUTTA 8:40 AM di Adriano Valerio (Francia/India · 2022 · 13’ – prima mondiale)

6) FELIZ NAVIDAD di Greta Scarano (Italia · 2022 · 13'20” – prima mondiale)

7) FILE di Sonia K. Hadad (Iran · 2022 · 20’ – prima italiana)

8) GUERRA TRA POVERI di Kassim Yassin Saleh (Italia · 2022 · 15’ – prima mondiale)

9) IL BARBIERE COMPLOTTISTA di Valerio Ferrara (Italia · 2022 · 19’ – prima italiana)

10) JAMAL TOSMAL di Martina Pastori (Italia · 2022 · 17’ – prima mondiale)

11) LA NEVE COPRIRÀ TUTTE LE COSE di Daniele Babbo (Italia · 2022 · 15’ – prima mondiale)

12) RITUALY di Damián Vondrášek (Repubblica Ceca · 2022 · 16’ – prima italiana)

13) STORY OF YOUR LIFE di Salvatore De Chirico (Italia · 2022 · 19’ – prima mondiale)

14) THE DELAY di Mattia Napoli (Italia · 2022 · 15’ – prima mondiale)

15) TORTO MARCIO di Prospero Pensa (Italia · 2022 · 7'30” – prima mondiale)

16) WELCOME di Giuseppe De Lauri (Usa · 2022 · 15’ – prima italiana)

EVENTI SPECIALI

1) IL PROVINO di Gregorio Sassoli (Italia · 2022 · 20' – prima mondiale)

2) IL RIMBALZO DEL GATTO MORTO di Antonino Valvo (Italia · 2022 · 16' – prima mondiale)

3) LARUA di Francesco Madeo (Italia · 2022 · 20'30' – prima mondiale)

4) PER UN'ORA D'AMORE di Andree Lucini (Italia · 2022 · 15:20' - prima mondiale)

5) TRE VOLTE ALLA SETTIMANA di Emanuele Vicorito (Italia · 2022 · 13'20' – prima mondiale)

6) TZUNAMI di Leo Černic (Italia · 2022 · 8' – no premiere)

7) UN MILIONE DI ITALIANI (NON SONO ITALIANI) di Maurizio Braucci (Italia · 2022 · 16' – prima mondiale)

FOCUS ANIMAZIONE

1) CARAMELLE di Matteo Panebarco (Italia · 2022 · 12'30” – prima mondiale)

2) DOMA di Chiara Seveso (Italia · 2022 · 4'30' – no premiere)

3) ECCE di Margherita Premuroso (Italia · 2022 · 7'15” – prima italiana)

4) LUKI di Marta Bencich (Italia · 2022 · 11' – prima mondiale)

5) PALOMAR VA IN CITTÀ di Mario Kreill (Italia · 2022 · 6'30” – prima mondiale)

6) PENSACI di Peter Marcias (Italia · 2022 · 10' – prima mondiale)

7) SPRING ROLL DREAM di Mai Vu (UK · 2022 · 10’ – prima italiana)

Nel servizio di Maria Teresa Laudando, parlano: l'attrice Barbara Ronchi, i registi Prospero Pensa, Fabio Demmattè e Daniele Babbo, l'organizzatore corti di Alice nella città, Niccolò Gentili, l'attrice e regista Greta Scarano