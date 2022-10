All'Ospedale Sant'Eugenio di Roma arriva Da Vinci Xi

Si chiama Da Vinci Xi ed è uno dei robot più evoluti per la chirurgia mininvasiva. Da oggi ne sono dotate le sale operatorie dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le caratteristiche del sistema permettono a chi opera di stare lontano dal paziente, ad una postazione con monitor e comandi che controllano le braccia del robot, collegate a strumenti endoscopici. Verrà impiegato nella chirurgia specialistica dei reparti ginecologia e ostetricia e urologia del nosocomio romano che in questo modo, dice l'assessore regionale alla sanità Alessio D'amato, "compie un decisivo passo in avanti verso il futuro."