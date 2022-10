ATP250 Napoli, finale tutta italiana: Berrettini sfida Musetti

Matteo Berrettini si è qualificato per la finale della Tennis Napoli Cup, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo. Il 26enne romano, n.16 ATP e secondo favorito del seeding (beneficiario di una wild card), entrato in gara direttamente al secondo turno lasciando appena sei game allo spagnolo Carballes Baena, n.76 ATP (che lo aveva battuto in tre set la scorsa settimana negli ottavi a Firenze), ha rifilato più o meno lo stesso trattamento al giapponese Daniel, n.95 ATP. In Semifinale, nella sua quinta semifinale stagionale Berrettini ha faticato più del previsto per battere lo statunitense Mackenzie McDonald, n.74 del ranking, che ha stoppato la corsa del cinese Zhizhen Zhang, n.109 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Punteggio finale 3-6, 7-6, 6-3.

Primo set da incubo con lo statunitense subito 5-0. Berrettini, in evidente difficoltà negli spostamenti, ha chiesto l'intervento del trainer che gli ha medicato il piede sinistro. Il romano si è ripreso uno dei due break (5-3) ma non ha potuto impedire a McDonald di assicurarsi il primo set per 6-3.

Nel secondo set il break è arrivato al quarto gioco del secondo parziale con lo statunitense che ha recuperato da 0-40 a 30-40 (3-1) facendo esplodere l'Arena. Ha deciso il tie-break, che Matteo ha dominato per 7 punti a 2.

Nella frazione decisiva, nel settimo gioco Berrettini ha confermato il vantaggio salendo 5-3, decisivo per la vittoria.

Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale battendo 6-3, 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic in semifinale. Sarà quindi tutta italiana la finale del torneo di Napoli. Per il 20enne di Carrara è la seconda finale Atp in carriera, dopo quella raggiunta e vinta quest'anno ad Amburgo.

Nel video l'intervista di Andrea Caruso a Matteo Berrettini dopo la semifinale.