"Bicinrosa", una pedalata a Roma contro il tumore al seno

La ciclopedalata a sostegno della ricerca scientifica per la lotta al tumore al seno, ha tagliato quest'anno il traguardo della sesta edizione. Duecentocinquanta cicliste e ciclisti hanno percorso 4 km. Una passeggiata in bicicletta nella quale "Nessuno perde. Tutti vincono" come recita lo slogan dell'iniziativa. Tre i principi di guida di "Bicinrosa". Prevenzione, attività sportiva e corretti stili di vita. La manifestazione, questa volta, è stata anche un'occasione per un Focus sui Test e genomici gratuiti. Secondo i dati dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, soltanto nel 2020 in Italia sono state stimate circa 55.000 nuove diagnosi di cancro al seno nelle donne.

Nel servizio di Nazario Basili, l'intervista a Vittorio Altomare dir. Unità Senologica Policlinico Campus Bio-Medico di Roma.