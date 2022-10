Bollette di luce e gas sempre più salate

Le ultime stime parlano di aumenti del 59% per luce e di circa il 70% per quella del gas e gas. I costi dell'energia preoccupano le famiglie già alle prese con l’inflazione e i prezzi alle stelle. Per cercare di razionalizzare i consumi domestici e alleggerire quindi il caro bollette, Assoutenti (l'Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici) fornisce una serie di buone pratiche che possono portare ad risparmio sulla spesa complessiva annuale.

Nel servizio di Ilaria Dionisi parla il Segretario Generale di Assoutenti, Maria Alliney