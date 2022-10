Catturata la vipera diventata l'incubo del quartiere Tufello

Da giorni l'avvistamento di una vipera aveva spaventato gli studenti e il personale del Liceo Aristofane di Roma, il rettile era stato scoperto anche nei pressi di una scuola dell'infanzia. Finalmente ieri uno studente è riuscito a dare l'allarme per metterla al sicuro. Sul posto anche anche i Carabinieri forestali per verificare quanto raccontato dallo studente. La vipera era nascosta in un tubo corrugato. Sono stati bloccati le estremità del tubo in attesa del personale specializzato.