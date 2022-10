Clima e scienza dalla base artica a Roma

I cambiamenti climatici e le loro conseguenze anche sulle zone del mondo dove il freddo è sempre stato estremo, come il Polo Nord. Se ne è parlato alla Biblioteca arcipelago di Roma, in un confronto tra i ricercatori che lavorano nella base artica e i ragazzi delle scuole superiori, generazione sempre più attenta ai temi ambientali.

La base gestita si trova in un ex villaggio minerario nelle Svalbard, ed è riferimento per tutti i progetti scientifici italiani nell’artico: una zona complicata da studiare, vista la massiccia presenza di animali come gli orsi bianchi anche nei pressi della struttura “Dirigibile italia”.

L’incontro fa parte della rassegna Viva la scienza nell'ambito dell'estate romana, progetto di divulgazione sui temi di ambiente e clima, declinati in modo rigoroso e al tempo stesso divertente.

Nel servizio di Filippo Pala, l'intervista a Francesca Spataro dell'Istituto scienze polari del CNR