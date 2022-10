Day 6: "La California" emiliana e la guerra vista con gli occhi delle donne

Il cadavere di una ragazza in una vecchia vasca da bagno in mezzo alla campagna. Un’altra ragazza, la sua gemella, la osserva. La loro storia si riavvolge da qui. Sospeso tra noir e commedia, “La California” è un film immerso nella provincia italiana, quella modenese, con le sue molteplici declinazioni e dimensioni: talvolta frontiera, altre volte scoperta di identità o una realtà dalla quale partire per trovarne poi di nuove.

E poi il documentario di Luzia Schmid “Trained to See - Three Women and the War” sulle prime tre fotoreporter americane ufficiali sul fronte europeo della Seconda Guerra Mondiale: Martha Gellhorn (1908-1998), moglie di Ernest Hemingway dal 1940 al 1945 e amica di Eleanor Roosevelt; Margaret Bourke-White (1904-1971), che era stata un’altra delle grandi fotografe del New Deal; e Lee Miller (1907-1977), ex compagna di Man Ray e legata alle avanguardie artistiche. Grazie ai loro occhi l’Occidente cominciò a percepire il conflitto in modo diverso, senza retorica maschilista: come una tragedia.