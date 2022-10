De Rossi, la prima vittoria è per Francesco Valdiserri

Daniele De Rossi ottiene sulla panchina della Spal la sua prima vittoria su tre partite; un rotondo 5-0 sul Cosenza. E durante la conferenza stampa post gara il suo pensiero va a Francesco Valdiserri, il diciottenne investito e ucciso da un'auto in via Cristoforo Colombo mentre si trovava su un marciapiede. Il giovane, i cui funerali si sono si svolti proprio oggi, era tifoso romanista e figlio e nipote di giornalisti. Il padre e lo zio si occupano di sport e di calcio per il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport e De Rossi li conosce bene.

“Ho avuto un percorso di oltre 20 anni a Roma”, esordisce De Rossi quando gli viene chiesto se ha una dedica per questa prima partita vinta in panchina. “Ho convissuto in questi anni con giocatori, magazzinieri, presidenti e anche giornalisti. Viaggiavano con noi, stavano con noi. E' successa una tragedia l'altro giorno, e volevo mandare un abbraccio a Luca Valdiserri, a Paola Di Caro e ad Andrea Di Caro che oltre ad essere lo zio del ragazzo che è morto è un mio amico. Non c'è nulla che possa lenire un dolore del genere, ma da padre questo fatto, anche per la dinamica, mi ha veramente sconvolto”.