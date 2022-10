Dentro l'impresa farmaceutica romana salvata dai lavoratori

Salvare un'impresa in crisi in casa mettendola in mano ai lavoratori. E' successo a Roma nel settore farmaceutico, dove un'azienda che aveva chiuso i battenti undici anni fa, quando una multinazionale americana si era sfilata dagli investimenti, ha riaperto come cooperativa utilizzando lo strumento del Workers buy out, che consente ai dipendenti di acquistarla investendo il Tfr e i sussidi di disoccupazione e potendo contare sul supporto pubblico.

L'azienda, che si trova nella zona di Vigna Murata, non è l'unico caso virtuoso di questo genere, visto che sono situazioni sempre più diffuse nel Lazio e in tutto il paese, sostenute da una finanziaria partecipata dal Mise. A Nepi un esempio tutto al femminile.

