Due guasti in un giorno sulla linea Roma-Viterbo

Due guasti in un solo giorno, con la linea interrotta per buona parte della giornata, anche negli orari di punta in cui i pendolari prendono il treno per andare al lavoro. Nuova giornata terribile sulla ferrovia concessa Roma - Viterbo, gestita da pochi mesi da Cotral che l'ha ereditata dall'Atac: stamattina alle 5.50 un guasto elettrico a Mòrolo ha bloccato la tratta extraurbana da Montebello fino al capoluogo della Tuscia; la riapertura intorno alle 10, ma alle 12 un nuovo problema si è verificato nella tratta urbana tra le stazioni di La Celsa e Prima Porta, per un binario danneggiato, infrastruttura gestita da Astral. Intorno alle 15 è arrivata comunicazione del ripristino della tratta, in realtà il ritorno alla normalità è avvenuto lentamente nelle ore successive.

E oltre al treni non funzionano nemmeno ascensori e scale mobili: oltre il 25% sono fuori uso, sia nelle stazioni della metropolitana che in quelle ferroviarie. In particolare sulla linea A - quella messa peggio - il 56% degli ascensori e il 13% delle scale mobili non sono utilizzabili, mentre sulla B il 17 per cento degli impianti è in manutenzione e sulla C ben il 40 per cento di queste infrastrutture essenziali non è attualmente in funzione.