Filo diretto con le autorità per evitare frodi da finti figli o nipoti

Nel video la registrazione di un raggiro ad una donna anziana che convinta di parlare con il figlio andrà in banca a prelevare 4000 euro che servono per toglierlo dai guai per aver pagato in ritardo una multa. I Carabinieri raccomandano di avvertire le forze dell'ordine quando si è in presenza di messaggi o persone che chiedono denaro o oggetti preziosi, e di verificarne l'identità.