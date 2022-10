Fondi per la formazione digitale di giovani e donne senza lavoro

Fondi per le competenze digitali dei giovani e delle donne senza lavoro, che ne favoriscano l'ingresso nel mondo produttivo. Sono circa 350 milioni di euro in 5 anni quelli messi a dispiosizione - anche attraverso il Pnrr - del Fondo per la repubblica digitale, che interessa i cosiddetti Neet - i ragazzi che non studiano e non hanno un impiego - e le donne sotto i 50 anni. Categorie presenti con grandi numeri anche nel Lazio.

Si comincia con due bandi che vedono disponibili 13 milioni di euro e si chiamano "Futura" e "Onlife": il primo promuove progetti di formazione per accrescere le competenze digitali delle donne under 50, il secondo è rivolto invece proprio ai Neet, che sono il 25,1% dei giovani italiani, percentuale record nell'Unione europea.

Nel servizio di Filippo Pala, l'intervista a Giorgio Righetti - Direttore generale Fondo per la Repubblica Digitale