Giorgia Meloni, una romana a Palazzo Chigi

Riavvolgere il nastro della vita di giorgia Meloni, nata a Roma Nord nel 1977 e poi vissuta nel popolare quartiere popolare della Garbatella, per abitare ora a Mostacciano, vuol dire confrontarsi con una donna determinata, tenace, capace di imporsi su mostri sacri e pesanti della politica nazionale ed internazionale. Non nasconde il suo accento capitolino nonostante sia nata da padre cagliaritano e madre messinese. Si sente donna, madre, cristiana, ma senza retoriche precostituite. Nel 1992, a 15 anni aderisce al fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del Movimento Sociale - Destra Nazionale, primo esperimento di ammorbidimento del Partito di Almirante con l'entrata dei monarchici e dopo soli 4 anni diviene responsabile nazionale di Azione Studentesca. A 21 anni viene eletta consigliere provinciale di Roma, a 27 a capo di Azione Giovani con la lista "Figli d'Italia" - nome precursore del partito che fonderà . Lavora come giornalista al Secolo d' Italia, storico organo del partito, per poi venire eletta a 29 anni deputato nel 2006 nella difficile circoscrizione Lazio 1, chiamata subito al ruolo di Vicepresidente della Camera. Dopo le elezioni del 2008, di nuovo deputato del collegio Lazio 2, è nominata Ministro per la gioventù a soli 31 anni, la più giovane della storia repubblicana. E' l'anno in cui, senza rinnegare le sue idee conservatrici, dice basta in maniera chiara alla polemica su Fascismo ed antifascismo. La svolta politica avviene nel 2012 quando lascia il Popolo delle Libertà per fondare, con Crosetto e La Russa, Fratelli d'Italia, diventandone dopo 2 anni presidente. Parla chiaro Giorgia e questo piace agli italiani. Nel Governo Conte non accetta incarichi per i suoi e decide di stare all'opposizione. I sondaggi danno il suo partito in crescita esponenziale e le elezioni di un mese fa le vince a mani basse con il 26%, la stessa quota dell'intero centrosinistra, staccando di misura tutti gli alleati. Determinata è stata anche salendo al Colle per l'incarico, con la lista dei ministri già fatta, resistendo a tutte le pressioni e divenendo lei la prima donna Presidente del Consiglio.