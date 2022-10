Terza giornata nel top 10 2022-23 del Rugby. Grande vittoria casalinga delle Fiamme Oro.

Partita al cardiopalma giocata punto su punto con i vice campioni d'italia del Rovigo, che cede in casa. Ultimi minuti decisivi con le Fiamme che in svantaggio non mollano e chiudono il match 33 a 29. Si portano così al terzo posto in classifica a quota dodici punti, a due lunghezze dalla vetta.

Il Petrarca perde 15-10 a Padova contro un Colorno sempre più in forma, che si porta a -1 dalla capolista Viadana, vincitrice contro Mogliano.

Vince con grande fatica il Calvisano, che supera i Lyons col punteggio di 35-30. Vittoria sofferta ma soddisfacente dal punto di vista del bottino, visto che è arrivato anche il bonus offensivo. Per i piacentini arriva il primo punto della stagione, con il bonus difensivo, ma non basta a togliersi dall’ultima posizione in classifica.