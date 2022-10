Il Comune di Cave corre ai ripari e chiede i fondi del PNRR per risanare la rupe tufacea

Evidenti danni strutturali alla palazzina. Questo quanto accertato dai vigili del fuoco di Palestrina intervenuti ieri in via della Pace a Cave, in provincia di Roma, per dissesto statico di un edificio.

A seguito della verifica effettuata dai Vigili del Fuoco all’interno dell’immobile di tre piani fuori terra, composto da 5 appartamenti, sono stati rilevati evidenti danni strutturali.

Nel servizio interviste a: Elio Zimpi, Responsabile Uffico Tecnico Comune di Cave (RM) e Angelo Lupi, Sindaco di Cave