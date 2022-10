Il drone oltre l'ostacolo

Droni in grado di orientarsi in un ambiente pieno di ostacoli e pericoli e di evitarli con grande destrezza senza l'aiuto dell'uomo. Proprio come faranno a breve i taxi volanti. Un'abilità che nasce dall'applicazione dell''intelligenza artificiale e della sensoristica, come sanno bene gli studenti di Ingegneria dell'Università “Tor Vergata”, che frequentano il corso di Automazione. Un team che il 6 e il 7 ottobre ha sfidato a Torino altre cinque università italiane in un contest organizzato da Leonardo, piazzandosi al secondo posto.

La competizione punta a creare un ecosistema nazionale di eccellenze specializzate nel volo di droni senza pilota e in prospettiva aiuta la formazione di nuove professionalità in un mercato in grande crescita. Prima che gli studenti finiscano il corso hanno già ricevuto diverse offerte di lavoro.

Nel servizio di Mauro Scanu le interviste a: Simone Mattogno, uno dei dottorandi del team di Tor Vergata che ha partecipato al Drone Contest; Daniele Carnevale, Professore in Automazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Università “Tor Vergata”; Moira Bellachioma, Unmanned Systems Leonardo.