Il futuro a Maker Faire

Le start up del futuro sono le protagoniste del Maker Faire, l'evento in corso fino al 9 ottobre al Gazometro Ostiense, a Roma. Trecento gli stand presenti. In mostra i progetti tecnologici di ultima generazione nel campo della robotica, dell'ambiente, dell'arte e della musica. Un'occasione per addetti ai lavori e per appassionati per conoscere le idee all'avanguardia nel settore. Previste, nel corso del fitto programma, anche attività e incontri riservati agli studenti. L'accesso è consentito dalle 10 alle 19