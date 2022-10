“Il maledetto” tra Macbeth e gangster movie

L' amore per i gangster movie e il Macbeth. Così è nato “Il maledetto” di Giulio Base, che ha riletto in chiave moderna il capolavoro di Shakespeare e lo ha affidato ai volti di Nicola Nocella e Ileana D’Ambra, trasformati in Michele Anacondia, piccolo criminale che agisce ai margini della malavita pugliese, e sua moglie.

I protagonisti sono animati da un feroce spirito di rivalsa e dal dolore per la morte del loro figlioletto in un agguato, sentimenti che li porteranno, con la spietata determinazione di lei, a prendere le redini della Sacra Corona tra incubi, ossessioni e grandi spargimenti di sangue.

Scritto e diretto da Giulio Base e prodotto da Manuela Cacciamani per One More Pictures con Rai Cinema, il film viene presentato nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma.