Risonanza magnetica aperta per gli sportivi

Presentato alla Nuvola dell’Eur a Roma dal Sirm, Società italiana di Radiologia Medica e Interventistica, un sistema di risonanza magnetica completamente aperto e che consente esami in posizione di sintomo per gli atleti: non solo seduti o in piedi ma anche, spesso, nelle stesse specifiche posizioni assunte durante la pratica sportiva.

Una tecnologia superconduttiva, usata dal Cern di Ginevra, che ha già consentito numerosi casi di studio ed esami clinici approfonditi per professionisti del mondo dello sport, che in Italia sono circa 20 milioni tra agonisti e non.

Dal calcio ai motori, dal tennis alla pallacanestro, moltissimi atleti potranno utilizzare questa nuova ed avveniristica tecnologia per risolvere le problematiche più importanti.