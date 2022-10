Garbatella, parla il ristoratore che ha conosciuto la vittima prima dell'aggressione

Ematomi sul volto, lo sterno rotto. E una prognosi di 30 giorni. Per la 54enne aggredita alla Garbatella nella notte tra venerdì e sabato è il secondo giorno di ricovero al San Giovanni di Roma.

Gli inquirenti cercano l'uomo che l'ha bloccata e picchiata nell'auto, che è stato sorpreso dalle amiche della vittima mentre le era sdraiato addosso.

Amiche che l'avevano raggiunta presso l'auto non vedendola tornare indietro al ristorante dove avevano trascorso la serata.

Sono loro a metterlo in fuga, loro a ad avvisare la polizia e chiamare i soccorsi. Loro a fornire le prime indicazioni sull'aggressore. Indossava dei guanti in lattice e un giubbino rosso.

Non ci sono telecamere nella strada dove si è consumata la violenza, che passa attraverso i cortili di due scuole.

Ma di occhi elettronici se ne vedono tanti tra i palazzi circostanti. E gli inquirenti stanno già analizzando quanto ripreso intorno alla mezzanotte.

Al microfono di Isabella Di Chio Claudio Alluvion, il proprietario del ristorante presso il quale trascorre la serata il gruppo di amiche