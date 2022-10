L'amore per Roma degli Ardecore

È una vera e propria dichiarazione d'amore non solo per la loro città, Roma, ma anche per la poesia popolare, storica, monumentale, quella di Gioacchino Belli.

Si intitola “996 - LE CANZONI DI G.G. BELLI” il nuovo progetto degli Ardecore dedicato proprio al poeta romano nato alla fine del XVIII secolo e autore di oltre duemiladuecento sonetti romaneschi.

Il doppio album, pubblicato sulle piattaforme digitali, si accompagna a un libro, supporto fisico edito da Squilibri. Una vera e propria antologia che seleziona alcuni dei testi del poeta.

È Giampaolo Felici, leader della band e ideatore del progetto, a raccontare al microfono di Antonella Pallante i 28 brani scelti per rappresentare l'opera del "Peta di Roma e del mondo".