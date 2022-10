L'artista Jago: "attacco alla statua antirazzista prevedibile"

La voce dell'artista Jago, che commenta lo sfregio compiuto qualche sera fa a danno della statua che rappresenta la lotta contro il razzismo in un luogo simbolo di Roma, sembra quasi rassegnata al fatto che dovesse accadere. L'opera "Sono pronto al flagello" del 35enne di Frosinone Jacopo Cardillo - che si trovava sul Ponte Sant'angelo, tra Mausoleo di Adriano e Basilica di san pietro - è stata deturpata e devastata in "maniera importante" come confermato dall'assessora alla sicurezza del primo Municipio, Silvia Ghia. La figura di un giovane profugo addormentato in strada, a grandezza naturale, era stata sulla nave di soccorso Ocean Viking, poi allo stadio Olimpico e da agosto nel centro della capitale, dove si è subito trasformata in attrazione turistica. Già in passato aveva subito danni minori, alle dita, la mano e un braccio, ma stavolta la sua permanenza è stata compromessa, e anche per motivi di sicurezza - oltre che per tentare di recuperarla - è stata subito rimossa, nella speranza che torni presto a simboleggiare la lotta alla discriminazione.

Nel servizio di Filippo Pala l'intervista all'artista