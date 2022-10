Lazio e Roma tornano in Europa League: obiettivo vincere

Chi sorride e chi no: Lazio e Roma sono pronte a rituffarsi in Europa League, ma con spiriti decisamente differenti. I biancocelesti ospitano il Midtjylland all'Olimpico nel pomeriggio per cancellare la disfatta di settembre e prendere i tre punti per volare in testa al girone. I giallorossi in Finlandia con l'Helsinki - fresco del 32esimo titolo nazionale - cercano un successo pieno per restare aggrappati al treno europeo.