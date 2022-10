Memorial Cucchi: la staffetta fino a Montecitorio per ricordare Stefano

Una staffetta per Stefano Cucchi. A 13 anni dalla sua morte l'ottavo Memorial, che assume anche un significato ancora più importante a pochi giorni della scomparsa della mamma Rita Calore, grande combattente per la verità e la giustizia, come dice la figlia Ilaria Cucchi.



Tante le tappe dal Parco degli Acquedotti all'Appio Claudio, passando per i luoghi simbolo della storia di Stefano e dei diritti umani, civili e sociali, fino ad arrivare davanti a Montecitorio con le tante associazioni che hanno aderito e supportato l’iniziativa.