Monte Stallonara: case pignorate e rischio di vendita all'asta

La visita era attesa, ma i residenti il custode giudiziario incaricato di fare le stime delle case non lo hanno fatto entrare. Una sessantina gli immobili pignorati in Via Decimomannu a Monte Stallonara, il cosiddetto Piano di Zona B50, una delle più intricate e disastrate vicende di edilizia agevolata di Roma. Il 15 marzo si terrà l'udienza davanti al Tribunale Civile che deciderà sulla possibile vendita all'asta di quegli appartamenti già pagati.

Si sperava che l'acquisizione delle case da parte del comune di Roma mettesse le famiglie al riparo da ogni pericolo. Così non è stato. Venerdì, gli inquilini di questi palazzi incontreranno l'Assessore alle Politiche Abitative del Campidoglio, Tobia Zevi.