"My Soul Summer", diretto da Fabio Mollo

My Soul Summer è l’estate di Anita, 17 anni e tutto ancora da scoprire. L’incontro con Vins, un famoso cantante in una estate diversa da tutte le altre le farà conoscere il suo talento nascosto e confermerà la sua passione più grande: la musica.

Il regista Fabio Mollo dichiara: “Anita sa di essere diversa, ma non sa bene ancora chi è. Quando è con gli altri si sente a disagio, distante, altrove. L’unico momento in cui si sente viva è quando si siede al pianoforte. La musica è l’unico posto dove riesce a trovare se stessa. Per questo ho scelto di girare solo con esibizioni dal vivo. Tutte le scene musicali del film, sia quelle di musica classica al pianoforte, che quelle cantate, sono in presa diretta.

Anita è interpretata da Casadilego, alias Elisa Coclite, abruzzese, talento musicale già vincitrice di X Factor 2020, ora al suo esordio nel cinema, affiancata da Tommaso Ragno nel ruolo di Vins, e Luka Zunic nei panni di Vittore. Nel film anche la partecipazione di Lunetta Savino.

In My Soul Summer Casadilego canta due suoi due brani, usciti il 14 ottobre proprio a ridosso della presentazione in anteprima al Festival di Roma nella sezione Alice Nella Città Il film uscirà in sala il 24, 25 e 26 ottobre.

Nel servizio di Antonella Pallante, parla Casadilego (interprete di Anita), Luka Zunic (interprete di Vittore) e il regista Fabio Mollo.