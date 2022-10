Wwf: oasi in città per i piccoli malati

Invadere la città con la natura, offrendo vere oasi per i cittadini, in particolare i più fragili, come i bambini ospiti degli ospedali. Su questo si concentra quest'anno Urban Nature - Festa della natura in città del Wwf, che prevede anche incontri, visite guidate, attività di citizen science, laboratori ed escursioni. Tra i luoghi simbolo l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, dove già dal 2020 è stata allestita un'aula natura, con grandi benefici per la salute dei bimbi, tanto che l'organizzazione ha deciso di intervenire per aumentare la presenza di natura nei nosocomi per i più piccoli. Domani l'evento centrale di Urban Nature - in programma all'orto botanico di Roma - dove si potrà anche acquistare una felce per il progetto "La natura si fa cura", che vuole riqualificare i giardini di 10 strutture pediatriche in tutta Italia.

Nel servizio di Filippo Pala l'intervista a Teresa Triglia, Educatrice della ludoteca dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro