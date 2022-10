Olio e olive protagonisti a Castel Madama. Sabato 22 e domenica 23 ottobre la festa dedicata alle produzioni locali per eccellenza con un calendario ricco di eventi culturali e gastronomici per celebrare i prodotti tipici come l’olio e le olive castellani. Conferenze, concerti, manifestazioni, stand gastronomici con prodotti a chilometro zero. In calendario anche una visita guidata in notturna a Castello Orsini. La realizzazione dell'evento, organizzato dal Comune di Castel Madama, è stata possibile grazie anche al contributo della IX Comunità Montana e della Presidenza del Consiglio della Regione Lazio. Piatti e golosità, con al centro i preziosi prodotti dell'olio, l'oro giallo del nostro paese, e delle olive.

Le immagini della festa