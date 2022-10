Pendolari in ginocchio, Roma Lido ancora al collasso

Ancora una giornata di passione per gli utenti della ferrovia Roma - Lido. Già alle 5.30 del mattino arrivano le prime notizie di un calo di tensione tra Vitinia e Tor di Valle e le banchine si riempiono.



Guasti a ripetizione, attese in banchina esasperanti, aggressioni al personale e danneggiamento di treni. Da Roma sud a nord, le cose non cambiano, tra Flaminio e Montebello oltre 70 le corse soppresse nelle ultime ore.

Nel servizio: intervista a Fabrizio Bonanni, Presidente del Comitato pendolari