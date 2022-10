Portare i fiori ai morti costa sempre di più. E così molti rinunciano

Visita ai propri cari più salata quest'anno. È la stangata del 2 novembre. Prezzi in aumento fino al 50 per cento e produzione in calo non solo per il caro energia ma anche per mancanza di manodopera, secondo l'associazione dei floricoltori italiani. L'aumento dei costi all'ingrosso oscilla tra il 10 e il 15 per cento. E i fiorai lanciano l'allarme per una crisi che ormai vivono da tempo.

Ritocchi al rialzo un po' per tutti i fiori recisi, in particolar modo per i mazzetti di garofanini che passano da 5 a 10 euro e per le rose. Più contenuti per il crisantemo, il più classico tra i fiori della commemorazione dei defunti. Viaggio tra i banchi del cimitero monumentale del Verano il più grande della Capitale con i clienti che cercano di risparmiare