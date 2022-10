Primavera, favola Frosinone: un campionato al vertice

La matricola protagonista della favola si chiama Frosinone. I ragazzi di mister Giorgio Gorgone, per la prima volta nella storia della società, stanno disputando il campionato Primavera uno. Dopo otto giornate con 19 punti sono ai vertici. Un avvio di stagione su cui pochi avrebbero scommesso.

La rosa giallazzurra é composta da 31 giocatori, tutti tra i 17 e i 19 anni. Un terzo sono ragazzi ciociari. Il capitano è Gabriele Bracaglia, frusinate DOC. La primavera del Frosinone si è appena qualificata per i sedicesimi di Coppa Italia e in campionato arriva da cinque vittorie consecutive.

Domenica la partita in casa contro l’Empoli. È la prima di tante prove per realizzare un sogno. Per scrivere una pagina indelebile. Quella di una matricola che ha voglia di stupire tutti.

Il servizio di Francesco Trapanotto sono intervistati proprio il tecnico Giorgio Gorgone e il capitano della squadra Gabriele Bragaglia.