Rapito e ridotto in fin di vita per duemila euro

"Non lo riconoscevo. Aveva la testa tre volte più grossa".

Parla così al microfono della Tgr Lazio il padre del muratore di Castel Gandolfo pestato e tenuto sotto sequestro per 18 ore per un debito di duemila euro.

La somma è quella dovuta al padrone di casa per le mensilità dell'affitto.

L'uomo era moroso e dopo le minacce il padrone di casa avrebbe deciso di passare alle vie di fatto. Si sarebbe presentato con altri due complici all'appartamento. L'uomo, che non immaginava il pericolo, ha dunque aperto la porta. Il pestaggio sarebbe scattato subito.

Stordito, è stato caricato su un'auto e portato in una villetta isolata.

Raggiunti da altri due complici i rapitori avrebbero continuato a infierire, anche con un machete per poi costringere la vittima a dormire sul pavimento in una stanza della casa.

Ma l'indomani l'uomo è riuscito a scappare. In stato di shock, con volto gravemente tumefatto e con ferite diffuse per tutto il corpo, ha chiesto aiuto alla portineria del comprensorio nella frazione 'Laghetto'. Subito i soccorsi e l'intervento dei Carabinieri.

È stato ricoverato in prognosi riservata, con traumi facciali multipli, una lesione della gamba sinistra, la perforatura di un timpano, la rottura del setto nasale e lesioni interne polmonari.

È però riuscito a ricostruire la vicenda ai militari, raccontando che, la mattina dopo il sequestro, i suoi aguzzini hanno contattato un suo conoscente chiedendo di consegnare 5.000 euro e minacciando di recidergli un orecchio.

In cinque, tutti con precedenti, sono stati fermati dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo.