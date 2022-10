Registe dietro la macchina da presa: in concorso "Causeway" e "Houria"

Due donne, due storie, due traumi diversi da superare. Quello di Lindsey, alias Jennifer Lawrence, in "Causeway" e quello di Houria, ballerina algerina, che per un incidente perde la possibilità di ballare e di parlare. Lindsey invece è rimasta ferita in Afghanistan, ha una lesione cerebrale. Entrambe devono trovare la forza di rinascere, piano piano, la prima con l'aiuto di un'amicizia vera, con l'aiuto delle donne e la sorellanza la seconda. Dietro la macchina da presa in entrambi i film in concorso una donna, Lila Neurgerbaur è la regista di “Causeway”, titolo ispirato a un ponte di New Orleans. Lila è al suo esordio dopo anni di teatro, Mounia Meddor dirige “Houria”, film che racconta l'Algeria ferita e la lotta delle donne per trovare la loro voce, tema quanto mai attuale in questi giorni dopo i fatti in Iran. Ma per chi volesse sognare ad occhi aperti, oggi è ancora possibile con un'altra donna, la tenera Miss Harris, domestica inglese che negli anni 50 riesce a raccogliere i fondi necessari per volare nella Ville Lumiere e acquistare un abito di Haute Couture. “Miss Harris va a Parigi”, diretto questa volta da un uomo, Antony Fabian, è la pellicola scelta stasera da Nanni Moretti per il suo personale festival al Nuovo Sacher. È un film che ripete quel ritornello che fa bene al cuore "Nulla è impossibile se lo vuoi davvero"