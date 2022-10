Roma, nuova protesta degli ambientalisti

Mattinata difficile per gli automobilisti romani. Gli attivisti del movimento ambientalista "Ultima Generazione" hanno bloccato sia il Viadotto della Magliana che la tangenziale est sedendosi per terra e srotolando striscioni con cui chiedono azioni immediate per arginare la crisi eco-climatica. La circolazione è stata interrotta, con inevitabili ripercussioni sul traffico, già intenso. Sono poi intervenuti vigili urbani e agenti di polizia per convincere i ragazzi a spostarsi. "Ci dispiace creare disagio - scrivono gli attivisti sui social - ma è l'unico modo che ci è rimasto per farci sentire." Il 12 ottobre scorso altre due proteste, una in via Salaria, l'altra in viale Marco Polo, alla Garbatella.