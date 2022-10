Sgomberati due appartamenti Ater occupati dalla famiglia Spada

In corso da questa mattina ad Ostia lo sgombero da parte delle forze dell'ordine di tre appartamenti di proprietà dell'Ater, due di questi occupati da appartenenti alla famiglia Spada. Sul posto polizia di Stato e polizia locale di Roma Capitale. Si tratta delle case occupate da Cristina e Giovanna spada. La prima è la sorella di Roberto recentemente uscito dal carcere di Tolmezzo dopo aver scontato la condanna a 6 anni per la testata data al Daniele Piervincenzi. Giovanna è invece la mamma di Ottavio Spada. L'operazione coordinata dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi rientra nell'ambito del ripristino della legalità ed è' l'ennesima dopo quelle analoghe eseguite in altri quartieri come San Basilio e Tor Bella Monaca.