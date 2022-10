Sono Lillo, in arrivo la mini serie tv

Il suo nome è Posaman, personaggio lanciato dal comico romano Lillo Petrolo in uno show ricco di comici. Un supereroe sui generis che ora diventa protagonista in una miniserie diretta dal regista Eros Puglielli dal titolo “Sono Lillo”, che vedremo dal prossimo 5 gennaio in streaming. Lillo si trova a dover sciegliere fra persona e personaggio per salvare il suo matrimonio in crisi e l'amore della moglie (Sara Lazzaro). Ce la farà a trovare un'identità che vada oltre la sua buffa maschera? Accanto a lui nel cast ci sono Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi e Anna Bonaiuto Tra le guest star: Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda e Serra Yilmaz.

Nel servizio di Antonella Pallante le interviste a: Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi e il regista Eros Puglielli