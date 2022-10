Stazione di Trastevere: ristrutturazione e ampliamento del sottopasso

Per La Stazione di Trastevere in vista del Giubileo 2025 RFI ha elaborato il progetto non solo per la ristrutturazione e l'abbellimento ma anche per l’ampliamento del sottopasso che collegherà piazza Flavio Biondo con viale Marconi. I fondi ci sono. Cantieri dal 2023 e termine lavori in tempo per l’Anno Santo.

Anche per le tramvie a Roma sono partiti i primi cantieri, come quello del tram 8 dove si lavora s ritmo serrato.

Nel servizio di Rossella Santilli, Antonello Martino architetto di RFI, Valentina Verrocchi, architetta Agenzia Roma per la Mobilità, Eugenio Patanè assessore alla mobilità del Comune di Roma.