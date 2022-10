Studenti iraniani in piazza a Roma contro il regime

Circa 150 tra studenti e studentesse riuniti davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli a Piazza della Repubblica per manifestare contro la dittatura in Iran e dar voce ai loro amici studenti che sono rimasti nel paese e che in questi giorni stanno morendo sotto i colpi della Polizia morale. Chiedono libertà e giustizia per le donne e gridano: “Abbasso la dittatura”.

Alla collega di Rainews.it Antonella Alba una delle manifestanti ha raccontato: "Ci controllano anche qui, abbiamo paura di ritorsioni"