Torvaianica: nasce "La Mongolfiera dei Sogni", la ludoteca della legalità

Un simbolo di riscatto, di libertà dal malaffare. Questo è la ludoteca “La Mongolfiera dei Sogni”. Uno spazio dove si fondono gioco e finalità educative. Il centro è stato realizzato in una villetta al villaggio Tognazzi, di Torvaianica, confiscata a un esponente della criminalità organizzata legato alla Banda della Magliana. 278 metri quadrati con piscina, strappati all'illegalità e restituiti alla comunità. Qui, il Comune di Pomezia offre servizi gratuiti per i bambini da zero a 14 anni.

Nel servizio le parole di soddisfazione di Giancarlo Dionisi, Commissario Prefettizio del Comune di Pomezia, e di Marianna Sangiovanni della società “Servizi in Comune” che gestisce la ludoteca.