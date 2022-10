Un ponte sull'Aniene

Nella riserva della Valle dell’Aniene è stato già stanziato un milione di euro dalla Regione Lazio per realizzare un ponte in legno ed acciaio che collegherà le due sponde del fiume in modo da rendere fruibile l'area verde a tutti i residenti. I due quartieri, Casal de’ Pazzi e Pietralata, verranno così uniti dal ponte ciclopedonale.

Nel servizio di Rossella Santilli intervengono nell'ordine: Mauro Covino, presidente del Comitato Colline e Valli; Eleonora Bianchi dell'associazione “Insieme per l'Aniene”; Lucina Caravaggi, docente di Urbanistica all'Università La Sapienza di Roma; Cristiana Avenali, responsabile dei Contratti di fiume per la Regione Lazio; Maurizio Gubbiotti, presidente di Romanatura