Una strada da seguire

È bastato scavare poco più di un metro per far risplendere a Roma un pezzo dell’antica via Salaria in perfette condizioni, una via di comunicazione di età imperiale. Era l’inizio di ottobre quando in Piazza Pitagora, nel cuore del Quartiere Parioli, gli archeologi hanno fatto tornare alla luce i reperti da uno scavo per la nuova rete elettrica che Terna sta realizzando tra Laurentina e Flaminio, 25 km di dorsale dell'alta tensione.

Visto l’incredibile patrimonio della capitale non sarebbe una notizia sorprendente, ma dietro questo ritrovamento c’è la storia, tutt’altro che scontata di una collaborazione virtuosa tra chi lavora alla tutela e chi alle opere pubbliche. Grazie a un protocollo firmato tra l'azienda e il Ministero i lavori non si sono fermati, ma il progetto viene rimodulato in base alle esigenze archeologiche. Ancora non si sa come verrà valorizzato quanto emerso dallo scavo. Ma di sicuro il sito verrà studiato e darà vita a pubblicazioni scientifiche. Poi forse la strada tornerà sottoterra come negli ultimi duemila anni.

Nelle interviste realizzate da Mauro Scanu: Fabrizio Santi, archeologo Soprintendenza Speciale Roma, Daniela Porro, Soprintendente speciale Roma, Adel Motawi, Responsabile gestione processi amministrativi Terna