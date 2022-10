Volo di 4 metri da una gru. La testimonianza di Alex, costretto su una sedia a rotelle

Su una carrozzina dal 2018, da quel maledetto 11 giugno quando ad Alex, oggi 33 anni, giardiniere presso un vivaio della Capitale, il titolare gli chiese di spostare un container e di salire su una gru posizionata in un camion. La gru si spezzò facendo fare ad Alex un volo di 4 metri. La corsa disperata in ospedale, tre mesi di terapia intensiva e poi il triste verdetto: tetraplegia, lesione midollare completa. Alex ha perso l'uso delle gambe e parzialmente quello degli arti superiori. L'incidente poteva essere evitato. La gru infatti non era stata mai revisionata. Ma Alex guarda avanti.