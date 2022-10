Caro bollette. Anci: è una vera e propria emergenza

Preoccupazione nell'associazione che raggruppa i comuni italiani per il caro bollette che rischia di ricadere sulle illuminazioni urbane. Spese maggiorate del 90%. A Roma le lampadine a led hanno sostituito le vecchie nei lampioni ma se continuano gli aumenti si sarà costretti a una luce più rada che porta a una minor sicurezza nelle strade. Anche le scuole vengono illuminate di meno. Ma non c'è un vademecum, una linea unitaria per le iniziative di risparmio.

Nel servizio: intervista a Andrea Ferri, Responsabile finanza locale Anci-Ifel