Un'opera che declini il contemporaneo da portare con sé in un bagaglio a mano. E' questa la scommessa per 5 artisti e una curatrice vincitori del concorso “ARP PACK AND GO”.

Il programma di residenze del Centro Luigi Di Sarro è rivolto a giovani sotto i 30 anni, realizzato con il contributo Scambi Giovanili del MAECI e di altri partner.

ARP è un programma di residenze artistiche, ideato e realizzato dal Centro Luigi Di Sarro, con il contributo del Ministero degli Esteri italiano e di altri partner.

Per la sua 8° edizione ha promosso la formula PACK AND GO, ovvero la scommessa di ideare e creare un’opera che rappresenti la propria idea di

contemporaneità e che sia trasportabile in un bagaglio a mano per permetterne la massima mobilità.

“HIC ET NUNC” è il titolo del workshop che nel mese di ottobre ha vissuto 10 giorni intensi di incontri, lezioni, laboratori e visite a musei e luoghi archeologici per continuare a ricercare quel nesso che lega l'antico al moderno, il passato al futuro e collocare così la propria contemporaneità in una riflessione più ampia.

Questi incontri sono partiti da Valona, in Albania, grazie al supporto del Consolato Generale d’Italia.

Il gran finale si terrà ad Amsterdam, dove il gruppo sarà ospitato dall'Istituto Italiano di Cultura, per esplorare la città, i suoi musei e la sua storia. Il Meet Up con il pubblico e la scena artistica olandese si svolgerà il 29 ottobre negli spazi di IIC Amsterdam.