Al Porto turistico di Roma, un progetto pilota per salvare il mare dagli oli esausti.

In tre mesi sono stati raccolti più di 1000 Kg che altrimenti avrebbero compromesso e inquinato la flora e la fauna del litorale di Ostia.

La campagna “Lasciamo al futuro un mare vivo e pulito” messa in campo dal Consorzio nazionale per la raccolta degli oli usati, da Marevivo, dal Comune di Toma e dal Porto di Roma, è stata dunque un successo visto che i diportisti hanno sversato il loro olio negli appositi contenitori, che poi verrà lavorato e rimesso in circolo rigenerato.

Il conferimento degli oli, un rifiuto altamente pericoloso per l’ambiente, può essere effettuato gratuitamente nelle aree di raccolta all'interno dell'area portuale. Ora il progetto dovrebbe estendersi ad altre marinerie italiane.

Nel servizio: Stefano Cavallari, Amministratore Porto di Roma; Riccardo Piunti, Presidente Conou