A Viterbo impennata di richieste all'Emporio Solidale

Nel servizio di Nazario Basili l'intervista a Domenico Arruzzolo, Presidente dell'emporio solidale di Viterbo

La signora Luciana, il nome è di fantasia, è una nuova cliente dell'emporio solidale di Viterbo. "O pago le bollette", dice, "O mangiamo". Senza l'aiuto del negozio della solidarietà non ce la faremmo da soli. Lei è una tra le tante persone che in questi mesi, hanno dovuto chiedere aiuto per andare avanti. In tre anni il numero di nuclei familiari assistiti dall'emporio solidale di Viterbo è più che triplicato.

Erano 68 nel 2019, oggi sono 245 con 215 minori. In totale quasi 700 persone. In maggioranza sono italiani. L'incremento più significativo tra il 2020 e il 2021, quando le famiglie clienti del negozio della solidarietà, anche a causa dell'effetto Covid sull'economia, sono passate da 98 a 190. Domenico Arruzzolo, presidente dell'emporio solidale viterbese, descrive i nuovi clienti come persone che comunque hanno un reddito ma non ce la fanno più a sopportare il peso delle spese fisse, come luce gas, affitti.

"La capacità di far fronte alle richieste dell’Emporio e al limite delle possibilità", dice. "I generi che ci arrivano cominciano a non essere più sufficienti a far fronte alle richieste". E lancia un appello: "Chi può ci aiuti".