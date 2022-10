Laika la writer che anima i muri della capitale

Un documentario, presentato alla diciassettesima Festa del Cinema di Roma, racconta due anni di Laika al lavoro.

Lo ha realizzato Antonio Valerio Spera, regista esordiente . Girato a Roma, in Bosnia, a Francoforte e in Polonia, il film si avvale di testimonianze dirette di giornalisti che conoscono la misteriosa Laika e ne illustrano il lavoro notturno, particolarmente nelle strade di Roma, di cui sono mostrati scorci inconsueti.

Sono immagini per lo più ritagliate dal cartone e incollate sui muri quando la città dorme.

All’indomani, alla luce del sole attireranno l’attenzione dei passanti con messaggi di denuncia o di pace o di protesta: sono scritte razziste tracciate su immensi striscioni che riempiono (con i nomi degli autori, quindi esposti al pubblico ludibrio), quello che giustamente è detto “il muro della vergogna”.

Armata di secchi di colla, di vernice, di rotoli di carta, di scalette, pennelli e tutto l’armamentario del writer che sa di dover agire in fretta, prima che qualcuno lo scopra, Laika è costantemente sotto l‘obiettivo ma irriconoscibile: una maschera le copre il volto, la voce è contraffatta, allo spettatore dispiace non conoscerne il volto, resta la sua opera personalissima, dedicata prima alla pandemia, poi alla protesta, infine alla guerra in Ucraina.

Famosa per il poster che immortala Giulio Regeni che abbraccia Patrick Zaki e lo rassicura.

E c’è anche una fugace immagine-ricordo della Laika astronauta per forza, che le ha suggerito il nome di battaglia.

Abbiamo incontrato Laika per una sua rara intervista