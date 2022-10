Raul Duffy a Roma. Il "pittore della gioia" esposto a Palazzo Cipolla

L'apparente semplicità del suo tratto pittorico, con quei colori accesissimi e quasi indifferenti alla realtà, hanno fatto si che Raul Dufy non fosse compreso fino in fondo, acquisendo non di rado la patente di superficialità e mondanità- Eppure questo artista francese di primo Novecento, conosciuto anche come il pittore della gioia, proprio per l'uso vivido e libero della luce e del colore, contribuì non poco a cambiare il gusto del pubblico dell'epoca, adattando le sue innovazioni e la sua vivacità a tutte le arti decorative. La mostra, allestita a Roma a Palazzo Cipolla, contribuisce ora a gettare nuova luce su questo artista ingiustamente poco noto in Italia, attraverso 160 opere provenienti dalle più importanti collezioni pubbliche e private francesi. L'esposizione racconta l'intera parabola artistica di Dufy, a partire dalle sue influenze a cavallo tra impressionismo e fauvismo. Un universo fatto di onde a V rovesciata, nuvole, bagnanti, uccelli, cavalli, paesaggi ispirati sia dalla modernità che dal classicismo. E poi il mondo dell’intrattenimento con le sue corse, le regate, gli spettacoli elitari e popolari che Dufy riproduce con brio e vivacità.

Dipinti, compresa la riproduzione in scala dell’enorme pannello, sei metri di lunghezza, che l’artista creò per il Padiglione dell’Elettricità all’Esposizione universale di Parigi del 1937 ma anche disegni, stoffe, ceramiche, libri, incisioni, in un percorso alla perenne ricerca di stimoli e sperimentazione a per fissare l luce attraverso il colore.