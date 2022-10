Il Nobel Parisi alla Notte della ricerca: "Fermiamo il cambiamento climatico"

Una notte da premio Nobel nel segno di divulgazione e allarme per il clima. La vive oggi Frascati nell’incontro con Giorgio Parisi, Nobel per la fisica e ora anche cittadino onorario del centro sulla via Tuscolana. Un’iniziativa – quella di Frascati Scienza – che quest’anno ha come slogan Leaf, una foglia che cura il futuro del pianeta, come recita in inglese l’acronimo.

Tre giorni fa Parisi ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, consegnando un appello dei climatologi perché la crisi ambientale entri nell’agenda politica, firmato da 250mila persone. L’altro aspetto della notte della ricerca è la divulgazione, solo a Frascati 450 gli eventi per mostrare come la scienza entri in ogni aspetto della vita quotidiana, dal forno solare in cucina alla soluzione del Cubo di Rubik.